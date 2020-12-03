Сейм концептуально одобрил законопроект о предвыборной агитации только на латышском языке

В четверг, 3 декабря, Сейм концептуально одобрил подготовленные Нацблоком поправки к Закону о предвыборной агитации, предусматривающие, что предвыборная агитация, расходы на которую ограничиваются нормативными актами, должна вестись только на государственном языке.

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Как отметили Delfi в пресс-службе Сейма, чтобы поправки могли вступить в силу, законопроект еще должен быть одобрен парламентом во втором и третьем чтениях.

Ранее комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений отклонила предложенные Национальным объединением поправки. Несмотря на неудачу, Нацблок воспользовался пунктом устава Сейма, который даже в случае отклонения законопроекта ответственной комиссией позволяет обратиться к президиуму Сейма и попросить все же включить идею на рассмотрение парламента в первом чтении. Отметим, что председателем Сейма на данный момент является представитель Нацобъединения Инара Мурниеце.

Согласно замыслу Нацблока, поправки будут относиться и к выборам в Сейм, самоуправление и Европарламент, и к народным голосованиям. Если законопроект будет принят, предвыборная реклама будет только на латышском и в общественных СМИ, и в коммерческих, и в интернете, и в общественном транспорте, и в любых помещениях вне зависимости от того, кому они принадлежат. В случае несоблюдения этих правил Нацблок предлагает ввести административную ответственность.

Политики VL-TB/LNNK ссылаются на четвертый пункт Конституции, где сказано, что государственным языком Латвии является латышский, а также на преамбулу к Конституции. Такие поправки, считают они, расширят использование латышского языка.

"Недопустимо, чтобы спустя 30 лет после восстановления независимости Латвии во многих отраслях продолжалась начатая в СССР политика двуязычия. На языковом референдуме в 2012 году жители Латвии выразили свою волю и подтвердили, что в Латвии только один государственный язык — латышский", — считает глава Национального объединения Райвис Дзинтарс.