Сейм концептуально поддержал отказ от введения обязательных eID-карт с 1 мая

В четверг, 16 февраля, Сейм концептуально поддержал идею отказаться от 1 мая как даты обязательного получения удостоверения личности, или eID-карты.

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В пресс-службе Сейма агентству LETA сообщили, что для лиц, которым до 30 апреля выдан только паспорт, eID-карта станет обязательной после истечения срока действия паспорта.

В закон планируется внести изменения, так как в настоящее время он предусматривает, что с 1 мая только удостоверение личности будет обязательным документом, удостоверяющим личность гражданина Латвии или негражданина, достигшего 15-летнего возраста. Теперь планируется отменить вступление в силу этой нормы с 1 мая.

Изменения связаны с тем, что в настоящее время оформление документов по всей Латвии осложнено из-за очень большого наплыва людей в Управлении по делам гражданства и миграции.