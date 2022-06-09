Сейм концептуально поддержал передачу контента общественных СМИ коммерческим масс-медиа

В четверг, 9 июня, Сейм концептуально поддержал поправки, которые призваны разрешить передачу созданного общественными СМИ контента коммерческим медиа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Сейчас, во время войны России в Украине, идет борьба за умы людей. Нам нужно делать все возможное, чтобы обеспечить информативный и качественный контент для максимально широкой аудитории. Особенно важно предлагать такое содержание региональным телеканалам, в том числе в Латгалии, где по-прежнему наблюдается большое влияние российского информационного пространства", — заявил ранее председатель парламентской Комиссии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш.

Для предоставления достоверной информации и содействия владения государственным языком планируется установить, что общественные СМИ должны будут по возможности озвучивать или субтитровать новости и информационно-аналитические программы на языках нацменьшинств.

Сейм должен принять поправки еще во втором — окончательном — чтении, чтобы они вступили в силу.