Сейм концептуально поддержал передачу контента общественных СМИ коммерческим масс-медиа
Foto: Pixabay

В четверг, 9 июня, Сейм концептуально поддержал поправки, которые призваны разрешить передачу созданного общественными СМИ контента коммерческим медиа.

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"Сейчас, во время войны России в Украине, идет борьба за умы людей. Нам нужно делать все возможное, чтобы обеспечить информативный и качественный контент для максимально широкой аудитории. Особенно важно предлагать такое содержание региональным телеканалам, в том числе в Латгалии, где по-прежнему наблюдается большое влияние российского информационного пространства", — заявил ранее председатель парламентской Комиссии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш.

Для предоставления достоверной информации и содействия владения государственным языком планируется установить, что общественные СМИ должны будут по возможности озвучивать или субтитровать новости и информационно-аналитические программы на языках нацменьшинств.

Сейм должен принять поправки еще во втором — окончательном — чтении, чтобы они вступили в силу.

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