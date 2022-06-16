Сейм концептуально поддержал полный перевод школ на госязык к 2025 году

Сегодня, 16 июня, Сейм концептуально поддержал поправки к двум законам, предусматривающие постепенный переход на обучение только на государственном языке на уровне общего и дошкольного образования.

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По данным Министерства образования и науки (МОН), нынешний подход к языку обучения в программах образования меньшинств не в полной мере обеспечивает качественное освоение государственного языка на всех этапах образования. Для обеспечения возможности максимально эффективного участия в общественной жизни и содействия дальнейшему образованию детям нацменьшинств следует осваивать государственный язык.

Планируется, что в дошкольных образовательных учреждениях, учрежденных самоуправлениями и частными лицами, с 1 сентября 2023 года дошкольное образование будет осуществляться на государственном языке.

Учащимся из числа меньшинств будет предоставлена возможность изучать язык и историю культуры национальных меньшинств в дошкольном образовательном учреждении в рамках финансируемой государством и самоуправлениями образовательной программы по интересам.

Предусмотрено, что обучение будет проводиться на государственном языке и на уровне основной школы. С 1 сентября 2023 года общеобразовательные программы основного образования будут полностью переведены на латышский язык для 1-х, 4-х и 7-х классов, с 1 сентября 2024 года — для 2-х, 5-х и 8-х классов, а с 2025 года — для 3-х, 6-х и 9-х классов.

Законопроекты предусматривают, что учащийся на этапе основного образования сможет изучать язык и историю культуры меньшинства в рамках программы обучения по интересам. Эти программы будут финансировать государство и самоуправления.

Круг языков обучения в учреждениях профессионального образования будет сокращен до других языков стран Евросоюза.