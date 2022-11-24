Сейм концептуально поддержал поправки о введении должностей вице-министров

Сегодня Сейм определил срочность и концептуально поддержал поправки к закону о государственном управлении, необходимые для воплощения в жизнь плана будущей коалиции по введению должностей вице-министров. Для принятия поправок парламенту еще предстоит проголосовать за них во втором, окончательном чтении, что планируется сделать через неделю, 1 декабря.

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Поправки к Закону "О порядке государственного управления" предусматривают создание новой должности — товарища министра (по-латышски — ministra biedrs, по-русски перевод ближе к "заместитель" или вице-министр). Предусматривается, что такой вице-министр будет отвечать за конкретную отрасль, сможет участвовать в заседаниях правительства, но право голоса в Кабинете министров у него не будет.

При обсуждении плана введения должностей вице-министров из партнеров будущей коалиции за его изначально выступали практически лишь депутаты "Объединенного списка". В конце дебатов за эти поправки высказался и премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Кариньш отметил, что будущая коалиция предлагает инструмент, который позволит лучше действовать в работе правительства. Если вице-министры не будут работать должным образом, премьер пообещал ликвидировать эти должности. При этом премьер-министр раскритиковал оппозицию за то, что, требуя результата, она только тормозит работу.

Представитель оппозиционной партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Линда Лиепиня, выступившая против придания законопроекту статуса срочного, заявила, что не понимает, "куда нужно торопиться" с принятием законопроекта, потому что его еще нужно обсудить, а также услышать мнение общественности.

В ходе обсуждения законопроекта председатель фракции "За стабильность!" Алексей Росликов заявил, что увеличение числа министров было бы несправедливо в условиях, когда населению трудно платить за продукты.

Бывший министр благосостояния Рамона Петравича (ЛПМ) выразила аналогичное мнение, а также поставила под сомнение возможность улучшения работы правительства в результате введения должности заместителя министра. "Народ от этого лучше жить не будет, деньги от этого не появятся", — подчеркнула Петравича.

Лиепиня поднялась на трибуну Сейма во второй раз, на этот раз заявив, что президент Эгил Левитс слишком сильно вмешивается в работу парламента, потому что идею о введении должностей вице-министров предложил он.

Председатель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Виктор Валайнис подчеркнул, что заместители министров не будут иметь парламентского мандата и что их введение означает лишь "производство должностей". Альтернативным решением является избрание профессиональных министров, способных самостоятельно выполнять свои обязанности, считает политик СЗК.

Таким образом, три министерства будут сформированы с "двумя головами", и чиновникам может быть непонятно, кого слушать — министра или вице-министра — если у тех разные мнения, отметил Валайнис. Политик отметил, что эксперты по конституционному праву могут не согласиться с подходом, при котором вице-министры не будут пользоваться доверием Сейма. "Это будет человек без какой-либо ответственности перед парламентом", — подчеркнул депутат.

Эксперт по конституционному праву Эдгар Пастарс написал в твиттере, что если заместитель министра будет отвечать за отдельный сектор, то это станет либо нарушением Конституции, либо, по крайней мере, ее "обходом с помощью закона". Из заявления Пастарса можно сделать вывод, что в соответствующем случае требуется мандат Сейма.

И депутат партии "Прогрессивные" Скайдрите Абрама подчеркнула, что ее партия выступает против введения постов вице-министров и указала, что в ходе предвыборных дебатов обсуждалось лишь сокращение государственного управления. Политик призвала учитывать, что в итоге политическая бюрократическая нагрузка на сотрудников министерства возрастет и они могут не понять, чьи распоряжения являются для них обязательными к исполнению. Абрама также отметила, что нет ясности в отношении того, чем будут заниматься вице-министры.

Депутат будущей коалиции Марис Кучинскис ("Объединенный список") пояснил, что нести ответственность за деятельность вице-министра будет министр. К тому же вице-министру не потребуются дополнительные сотрудники, так как он сможет использовать сотрудников существующих министерств. Председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс подчеркнул, что эти поправки необходимы для более эффективной работы правительства.

Ранее большинство юридической комиссии не поддержало поправки в первом чтении, но теперь Сейм вынес решение вопреки мнению комиссии. Это произошло потому, что потенциальная коалиция имеет большинство в парламенте, но не имеет большинства в комиссии.

Закон призван установить, что в ведении вице-министра находятся отдельные отрасли и сферы политики и что вице-министр будет иметь право выступать советником на заседаниях правительства. Вице-министры будут назначаться премьер-министром, в том числе премьер-министр сможет это делать на основании предложения министра соответствующей сферы.

Поправки внесли депутаты будущей коалиции, договорившиеся о том, что у каждой из партий будет по одному посту вице-министра.

Как сообщалось, президент Эгил Левитс объявил во вторник об официальном выдвижении на пост премьер-министра политического деятеля "Нового Единства", действующего премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Фактически под руководством Кариньша работа по созданию нового правительства ведется уже почти два месяца.