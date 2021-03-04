Сейм концептуально поддержал поправки, защищающие интересы добросовестного покупателя недвижимости
Foto: F64

Сейм концептуально поддержал поправки к закону об уголовном процессе, призванные защитить интересы добросовестного покупателя недвижимости в случае, если собственность была присвоена преступным путем и должна перейти во владение государства, сообщает LETA.

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Поправки, разработанные депутатом Андреем Юдиным (Новое Единство) гласят, что имущество, не имеющее наследников и признанное преступно нажитым, но у которого есть добросовестный приобретатель, чьи права закреплены в Земельной книге, переходит добросовестному приобретателю.

В свою очередь, лица, незаконно овладевшие этим имуществом, должны вернуть государству его стоимость.

Юдин надеется, что поправки будут сегодня приняты в окончательном чтении.

Как уже сообщалось, в Латвии возникла юридическая ситуация, в которой человек, добросовестно купивший недвижимость, может её лишиться, если выяснится, что продавец или один из предыдущих владельцев завладел имуществом незаконно.

Публично прозвучала информация, что с такой ситуацией столкнулся художник Айварс Вилипсонс. Он узнал, что его квартира арестована, так как была приобретена мошенническим путем при помощи поддельного завещания, спустя два года после покупки. Само преступление произошло почти 10 лет назад, после чего квартира была дважды продана. В Земельной книге не было ни одной отметки о том, что квартира связана с каким-либо уголовным делом.

Ранее известная латышская писательница Нора Икстена рассказала Delfi, как почти год вела переписку по поводу возмутительной истории, связанной с квартирой семьи ее сестры. По ее словам, министр юстиции Янис Борданс зашевелился лишь тогда, когда решение суда о конфискации квартиры было вынесено, что получило громкий резонанс в обществе.

"Через 20 минут Борданс выступил с заявлением, что настало время делать перемены в законодательстве, чтобы люди не страдали от мошенничества, — рассказала Нора Икстена. — Но почему он это заявил только сейчас, когда квартиру отобрали — почему до того ничего не делалось? Получается, нельзя доверять ни одному факту в государственных регистрах (Земельной книге), нельзя доверять суду и нельзя доверять министру, который лжет в глаза. И что тогда значит государство? Произвол, дальше некуда!".

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"Новое Единство" Сейм
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