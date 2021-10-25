Сейм концептуально поддержал повышение зарплат президенту и другим госчиновникам

Сейм сегодня концептуально поддержал поправки к закону, которые предусматривают значительное повышение зарплат государственных должностных лиц с 2023 года в рамках реформы системы оплаты труда в госуправлении.

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Согласно расчетам агентства LETA, с 2023 года зарплаты президента, председателя Сейма, премьер-министра, председателя Верховного суда и председателя Конституционного суда могут составить около 7607 евро, то есть зарплаты премьер-министра и председателя Сейма, например, вырастут почти на 40%.

Примерно на треть планируется увеличить зарплату министрам, в результате она составит около 6700 евро. Зарплата генерального прокурора составит около 7280 евро, государственного контролера и омбудсмена — около 6700 евро, заместителя председателя Конституционного суда — примерно 6500 евро.

Зарплата депутатов Сейма, которые не занимают дополнительных должностей, в 2023 году составит около 3800 евро, что примерно на 10% больше, чем в настоящее время.

В Госканцелярии ранее заявили, что целью поправок к закону об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений является повышение эффективности и качества работы, так как в настоящее время зарплаты квалифицированных сотрудников госуправления на 28%-38% ниже, чем работников на таких же должностях в частном секторе, поэтому все труднее привлекать квалифицированных специалистов.

Согласно аннотации к законопроекту, необходимое ориентировочное финансирование на повышение зарплат должностных лиц в 2023 году составит 6,444 млн евро, в 2024 году — 6,852 млн евро.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что поправки нацелены на повышение конкурентоспособности госуправления.

"Мы все хотим, чтобы госуправление было компетентным и способным, потому что мы от него зависим, но госуправление длительно и обоснованно жалуется на то, что очень трудно принять людей на работу, потому что зарплаты не конкурентоспособны. Данный законопроект это изменит", — сказал премьер-министр.