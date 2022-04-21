Сейм концептуально поддержал увеличение оборонного бюджета Латвии

21 апреля Сейм Латвии концептуально поддержал поправки к Закону о финансировании обороны государства. К 2025 году оборонный бюджет страны должен постепенно вырасти до 2,5% от валового внутреннего продукта.

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Изменения внесены с учетом военной агрессии России в отношении Украины, а также роста геополитических рисков, говорится в аннотации законопроекта.

В 2023 году военный бюджет должен составить не менее 2,25% от ВВП, в 2024-м — не менее 2,4%, в 2025-м и в дальнейшем — не менее 2,5% от ВВП.

Дополнительное финансирование планируется выделить на укрепление и расширение возможностей Национальных вооруженных сил, в том числе для обеспечения логистики и поставок, приобретения беспилотных и управляемых ракетных систем, систем ПВО средней дальности, механизации наземных сил и т.д.