Сейм концептуально поддержал запрет детям хранить алкоголь и сигареты

Парламент Латвии в первом чтении поддержал поправки министра здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!), запрещающие детям хранить алкоголь и табачные изделия.

Помимо прочего, поправки запрещают хранить энергетические напитки, курительные продукты растительного происхождения, электронные сигареты и их наполнители.

Поправки продвигаются для того, чтобы у представителей правоохранительных органов было право конфисковать вышеупомянутые продукты у детей. Согласно нынешним законам, если полиция, например, задержала ребёнка за хулиганство, она должна ему отдать назад алкоголь и сигареты, найденные при нем. А также эти поправки нужны, чтобы дети не торговали жидкостями для электронных сигарет в школе.

За нарушение несовершеннолетний может получить предупреждение или административный штраф до 35 евро.