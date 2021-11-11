Сейм концептуально поддержал запрет на участие в парламентских заседаниях для непривитых депутатов

В четверг, 11 ноября, Сейм концептуально поддержал законопроект, который на ограниченный срок запрещает непривитым и не переболевшим Covid-19 депутатам работать очно.

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В основном против законопроекта "О временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма и комиссий на очных заседаниях" возражали члены парламентской оппозиции.

Законопроект предусматривает, что с 15 ноября депутат Сейма сможет участвовать в очных заседаниях только в следующих случаях: парламентарий должен будет своевременно предъявить действующий ковид-сертификат или заключение консилиума врачей о решении отложить вакцинацию вместе с сертификатом, подтверждающим отрицательный результат теста на Covid-19.

С депутата, который не соответствует данным критериям, будет взиматься 20% от месячной зарплаты за каждое очное заседание Сейма. Общая удерживаемая сумма за один месяц не может достигать суммы, которая будет меньше минимальной зарплаты в государстве.

Президиум Сейма не реже двух раз в месяц будет оценивать необходимость сохранения таких ограничений.

Планируется, что законопроект будет действовать до 1 июля 2022 года.