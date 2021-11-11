Сейм концептуально поддержал запрет на участие в парламентских заседаниях для непривитых депутатов
Foto: Saeimas administrācija

В четверг, 11 ноября, Сейм концептуально поддержал законопроект, который на ограниченный срок запрещает непривитым и не переболевшим Covid-19 депутатам работать очно.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В основном против законопроекта "О временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма и комиссий на очных заседаниях" возражали члены парламентской оппозиции.

Законопроект предусматривает, что с 15 ноября депутат Сейма сможет участвовать в очных заседаниях только в следующих случаях: парламентарий должен будет своевременно предъявить действующий ковид-сертификат или заключение консилиума врачей о решении отложить вакцинацию вместе с сертификатом, подтверждающим отрицательный результат теста на Covid-19.

С депутата, который не соответствует данным критериям, будет взиматься 20% от месячной зарплаты за каждое очное заседание Сейма. Общая удерживаемая сумма за один месяц не может достигать суммы, которая будет меньше минимальной зарплаты в государстве.

Президиум Сейма не реже двух раз в месяц будет оценивать необходимость сохранения таких ограничений.

Планируется, что законопроект будет действовать до 1 июля 2022 года.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Латвия пандемия Covid-19 Вакцинация Сейм
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту