Сейм Латвии подвергся кибератакам

В последние недели в Латвии кибератакам подверглись домашние страницы Сейма и нескольких компаний, связанных с транспортным сектором. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на учреждение по обеспечению кибербезопасности Cert.lv.

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В Cert.lv отметили, что атаки носили временный характер и существенного вреда не принесли. Представители организации также указали, что больше всего кибератак в последние недели были направлены против Литвы.

Cert.lv утверждает, что атаки совершают "группировки "хактивистов", которые выступают за агрессивный режим России".

Помимо "политических" кибератак, в Латвии продолжается разгул интернет-мошенничества — жители страны продолжают получать все новые текстовые сообщения от фишинговых сайтов, имитирующие официальные ресурсы.

Мошенники также ведут активную деятельность в латвийском сегменте соцсетей с привлечением поддельных профилей известных людей, предлагая пользователям стать "инвесторами" и "зарабатывать в интернете". Cert.lv призывает жителей проявлять бдительность.