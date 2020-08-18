Сейм Латвии потребовал от Лукашенко провести повторные выборы и немедленно начать переговоры с народом

Во вторник, 18 августа, Сейм одобрил проект резолюции, в котором содержится призыв к властям Беларуси провести повторные выборы в соответствии с международными стандартами, обеспечив оппозиции равные возможности доступа ко всем контролируемым государством средствам массовой информации и позволив участвовать в выборах на равных условиях.

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Также парламент Латвии призывает Беларусь создать справедливые условия и возможности для всех кандидатов, чтобы они могли провести предвыборные кампании. Кроме того, на повторных выборах должно быть гарантировано присутствие международных наблюдателей, а в избирательных комиссиях всех уровней должны быть представлены наблюдатели от всех кандидатов.

В документе отмечается, что правительство Латвии должно поддержать санкции Европейского союза против белорусских чиновников, ответственных за нарушения прав человека и фальсификацию результатов выборов, а также оказать поддержку белорусской общественности, в том числе финансовую для развития гражданского общества и независимых СМИ.

Имеется и призыв к белорусским властям немедленно прекратить применение силы и преследований, освободить всех политзаключенных и тех, кто был незаконно задержан во время протестов.

Парламент Латвии призывает правительство Беларуси немедленно начать диалог с оппозицией и гражданским обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия и обеспечить осуществление перемен, которые жители страны считают необходимыми. Подчеркивается, что выборы президента Беларуси не соответствовали международным обязательствам и мировым стандартам демократии и законности, они не были свободными и честными.

Сейм в резолюции выражает обеспокоенность репрессиями и насилием в отношении представителей гражданского общества и независимых СМИ, подчеркивая, что право выражать свое мнение на свободных выборах является одной из основных ценностей демократии, а свобода слова и свобода собраний — одним из основных прав человека.

В заключение документа парламент подтверждает неизменную поддержку суверенитету, благополучию и соблюдению прав народа Беларуси.

В Беларуси уже неделю продолжаются акции протеста после президентских выборов 9 августа, победителем которых, как заявили власти, стал действующий глава государства Александр Лукашенко. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом.