Сейм может рассмотреть законопроект о роспуске Рижской думы уже на следующей неделе

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) собирается дополнить уже поданный в Сейм законопроект о роспуске Рижской думы. В аргументацию будет добавлена информация о несостоявшихся трех заседаниях из-за нехватки кворума, сообщает LETA.

Законопроект уже был концептуально одобрен Сеймом и сейчас находится в комиссии по бюджету и финансам. Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце указал, что VARAM уже сегодня подаст соответствующие поправки в комиссию. Хотя, согласно распорядку Сейма, ведомство не может подавать поправки по истечении срока подачи, комиссия во время заседания может сделать исключение.

Заседание комиссии может состояться уже на следующей неделе, а уже в следующий четверг вопрос о роспуске Рижской думы может дойти до пленарного заседания парламента.

Как уже сообщалось, депутаты Рижской думы созвали три заседания подряд и не смогли обеспечить кворум. Согласно закону о самоуправлениях, это дает Сейму юридическое право распустить Рижскую думу.