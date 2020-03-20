Сейм может временно уменьшиться до 50-60 человек

На совместном заседании Совета фракций Сейма и Президиума обсуждалась возможность приходить на заседания парламента в урезанном составе, сообщает LETA.

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Представители фракций обсуждали возможность сделать так, чтобы на заседание Сейма приходило 50-60 депутатов — так, чтобы соблюдалась существующая пропорция политических сил.

Пока что договоренность не достигнута, но переговоры будут продолжаться, а предложение будет подготовлено в письменном виде. В переговорах будут участвовать и внефракционные депутаты.

Обсуждалась также возможность изменить Конституцию и правила Сейма, чтобы депутаты могли работать удаленно.