Сейм может временно уменьшиться до 50-60 человек

На совместном заседании Совета фракций Сейма и Президиума обсуждалась возможность приходить на заседания парламента в урезанном составе, сообщает LETA.
Представители фракций обсуждали возможность сделать так, чтобы на заседание Сейма приходило 50-60 депутатов — так, чтобы соблюдалась существующая пропорция политических сил.
Пока что договоренность не достигнута, но переговоры будут продолжаться, а предложение будет подготовлено в письменном виде. В переговорах будут участвовать и внефракционные депутаты.
Обсуждалась также возможность изменить Конституцию и правила Сейма, чтобы депутаты могли работать удаленно.