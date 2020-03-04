Сейм может запретить иностранцам усыновлять детей из Латвии

Большинство комиссии Сейма по правам человека и общественным делам сегодня концептуально поддержало предложение запретить усыновление детей иностранцами до разработки нового регулирования, сообщает LETA.

Поправки к закону должны быть поданы до 9 марта, чтобы 10 марта комиссия могла решить, выдвигать ли их на голосование парламента.

Комиссия обсуждала возможность ввести более строгое регулирование усыновления латвийских детей для иностранцев, вплоть до полного запрета. Это может быть жесткая процедура с редкими исключениями, решение о которых будет принимать Кабинет министров.

На сегодняшний день усыновление заграницу возможно только для детей, которые не могут получить должный уход в Латвии. Если ребёнок уже живет в приемной семье или у опекуна, то его усыновить заграницу может только родственник.

Согласно данным Министерства благосостояния, с 2003 года иностранцы усыновили 1925 детей, половина из них уехала в США. В прошлом году иностранцы усыновили 42 ребёнка.

Омбудсмен Юрис Янсонс считает, что политика усыновления детей иностранцами должна быть прогнозируемой и устойчивой. Поэтому Сейму надо решить, можно ли отдавать латвийских детей на усыновление за границу. Предложение запретить такое усыновление поддерживает Ассоциация работников сиротских судов и Альянс альтернативного ухода за детьми.