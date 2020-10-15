Сейм не поддержал предложение о снижении налога на молоко, хлеб, мясо, рыбу и яйца
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ольшинство депутатов Сейма сегодня не поддержало предложение ввести сниженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на кисломолочные продукты, молоко, хлеб, мясо, рыбу и яйца.

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Предложение о внесении поправок в закон о НДС подал депутат Каспар Гиргенс (KPV LV). Он предложил применять сниженную ставку НДС в размере 5% к кисломолочным продуктам без добавок, молоку, хлебу, свежему мясу, свежей рыбе и яйцам.

По мнению Гиргенса, государство должно расширить применение сниженной ставки НДС на продукты питания. "Снижение НДС на овощи оправдало себя, а во время кризиса Covid-19 нужно поддержать наиболее уязвимых людей", — подчеркнул он.

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LETA

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LETA

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