Сейм не признал Лукашенко законным президентом Беларуси
Foto: AP/Scanpix/LETA

Парламент Латвии сегодня принял сообщение, согласно которому не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.

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Сейм считает, что выборы президента Беларуси, прошедшие 9 августа, не были свободными и честными, а Латвия не признает опубликованные результаты. Документ был написан, реагируя на инаугурацию Лукашенко, прошедшую 23 сентября и до последнего сохраняемую в тайне.

Ранее Сейм одобрил проект резолюции, в котором содержится призыв к властям Беларуси провести повторные выборы в соответствии с международными стандартами, обеспечив оппозиции равные возможности доступа ко всем контролируемым государством средствам массовой информации и позволив участвовать в выборах на равных условиях.

Сейчас Лукашенко и ещё более ста должностных лиц Беларуси находятся в “черном списке” стран Балтии. Их считают ответственными за фальсификацию выборов, а также применение насилия к мирным жителям.

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