Сейм не смог выбрать нового судью Конституционного суда, предстоят новые выборы

Сегодня на выборах судьи Конституционного суда Сейм не избрал ни одного из заявленных кандидатов.

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Как сообщила председатель Сейма Инара Мурниеце, придется провести новые выборы.

Так как другие претенденты выбыли на предыдущих этапах голосования, на седьмом и последнем этапе голосования остался только один кандидат - Инесе Никульцева, которую выдвинула партия "Для развития/За!". В ходе последнего голосования она получила 47 голосов за и столько же против. Для избрания судьи Конституционного суда необходимо собрать по меньшей мере 51 голос в поддержку кандидата.