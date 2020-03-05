Сейм неожиданно переименовал республиканские города в большие и уменьшил их количество до пяти

Вопреки решению ответственной комиссии, депутаты Сейма сегодня поддержали предложение депутата национального объединения VL-TB/LNNK Александра Кирштейнса о переименовании республиканских городов в большие города. При этом их количество будет уменьшено до пяти.

За это предложение проголосовали 37 депутатов, против были 30. Ожидается, что к третьему чтению термин "республиканский город" в законопроекте будет заменен.

Кирштейнс во время дебатов заявил, что, как нет, например, монархических дорог, не может быть и республиканских дорог или республиканских городов. С названием города независимого государства слово "республика" может использоваться только вместе с названием государства, например — город Латвийской Республики. В качестве альтернативы депутат предложил также название "город государственного значения".

В свою очередь депутат Алдис Гобземс указал, что это второстепенное предложение, так как ничего не изменится от того, как будут называться города — большими или малыми.

Депутат Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) отметил, что Латвийская академия наук поддержала предложение Кирштейнса, свой вариант предложил и президент Эгил Левитс — город государственного значения. Тем не менее, по словам депутата, нужен ясный ответ, зачем вообще нужна такая терминология в отношении конкретных городов.

Сейм сегодня рассматривает законопроект об административно-территориальной реформе, который предусматривает создание 40 самоуправлений вместо нынешних 119.

Из списка республиканских (больших) городов были исключены Екабпилс, Елгава, Валмиера и Вентспилс, теперь в нем остались только Рига, Даугавпилс, Юрмала, Лиепая и Резекне.

Не все депутаты были с этим согласны.

Депутат Новой консервативной партии Анита Муйжниеце заявила, что список городов по численности населения не совпадает с перечнем республиканских городов. Например, Елгава является четвертой по численности населения, но не будет республиканским городом.

"Мне не нравится мэр Елгавы Андрис Равиньш (Союз "зеленых" и крестьян), мне противен мэр Вентспилса Айвар Лембергс ("Латвии и Вентспилсу"). Но цифры есть цифры", — сказала она.

Депутат Регина Лочмеле-Лунева ("Согласие") отметила, что в реформе отсутствует логика, и призвала поддержать присвоение статуса Елгаве и Вентспилсу. По ее словам, на вопрос, чем отличается Вентспилс от Резекне, у которой будет статус республиканского города, представители разработавшего реформу Министерства охраны среды и регионального развития ответить не смогли.