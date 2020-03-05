Сейм неожиданно поддержал переименование республиканских городов в большие города

Вопреки решению ответственной комиссии, депутаты Сейма сегодня поддержали предложение депутата национального объединения VL-TB/LNNK Александра Кирштейнса о переименовании республиканских городов в большие города. При этом их количество будет уменьшено до пяти.

За это предложение проголосовали 37 депутатов, против были 30.

Кирштейнс во время дебатов заявил, что, как нет, например, монархических дорог, не может быть и республиканских дорог или республиканских городов. С названием города независимого государства слово "республика" может использоваться только вместе с названием государства, например — город Латвийской Республики. В качестве альтернативы депутат предложил также название "город государственного значения".

В свою очередь депутат Алдис Гобземс указал, что это второстепенное предложение, так как ничего не изменится от того, как будут называться города — большими или малыми.

Депутат Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) отметил, что Латвийская академия наук поддержала предложение Кирштейнса, свой вариант предложил и президент Эгил Левитс — город государственного значения. Тем не менее, по словам депутата, нужен ясный ответ, зачем вообще нужна такая терминология в отношении конкретных городов.

Сейм сегодня рассматривает законопроект об административно-территориальной реформе, который предусматривает создание 40 самоуправлений вместо нынешних 119.

Из списка республиканских (больших) городов были исключены Екабпилс, Елгава, Валмиера и Вентспилс, теперь в нём остались только Рига, Даугавпилс, Юрмала, Лиепая и Резекне.