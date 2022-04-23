Сейм обсудит поддержку домохозяйств в условиях роста инфляции

На следующей неделе депутаты Сейма обсудят, как поддержать домохозяйства в условиях растущей инфляции. Пенсии обещают проиндексировать еще до выборов, также отдельные группы населения смогут рассчитывать на жилищные пособия.
Правящая коалиция концептуально готова поддержать намерение Министерства благосостояния в этом году раньше проиндексировать пенсии — сделать это в сентябре. То есть перед выборами. По словам премьер-министра Кариньша, это будет частью обещанной адресной помощи половине миллиона жителей страны, которые "действительно нуждаются" в условиях стремительно растущей инфляции. Обычно индексация пенсий проходила 1 октября.
На прошлой неделе из-за лимита времени коалиции не удалось обсудить другие планы адресной поддержки в условиях роста цен. Кариньш сказал, что поддержка будет оказана в виде жилищного пособия, расходы на которое распределяются между государством и местными самоуправлениями, но работа над конкретными решениями еще продолжается.
Жилищное пособие предоставляется лишь отдельным группам населения. Еще в конце прошлого года правительство сделало попытку расширить его доступность, чтобы поддержать тех, кто, возможно, потерял доход из-за ограничений, введенных в связи с пандемией Covid-19.