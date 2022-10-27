Сейм обязал правительство повысить с 1 января минимальную зарплату до 620 евро в месяц

На своем последнем заседании Сейм внес поправки в Закон "О труде", обязывающие Кабинет министров с 1 января 2023 года повысить минимальную зарплату с нынешних 500 евро до 620 евро. Еще через год — с 1 января 2024 года — минимальная зарплата должна составлять 700 евро в месяц.

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Внесенная в закон поправка предусматривает, что правительство должно произвести перерасчет как минимальной зарплаты, так и минимальной ставки почасовой оплаты.

13-й Сейм утвердил законопроект в окончательном чтении на своем последнем заседании. В ходе рассмотрения законопроекта в парламенте звучало мнение, что следует дождаться, когда будет сформировано новое правительство, а также согласовать повышение минимальной зарплаты с проектом госбюджета-2023. Однако Министерство благосостояния настаивало на то, что неизвестно, сколько продлится формирование Кабинета министров, а инфляция продолжает расти.

В итоге поправка была утверждена Сеймом почти единогласно, воздержался только Атис Закатистовс, парламентский секретарь Министерства финансов, ответственного за подготовку госбюджета.

Латвия была единственной из стран Балтии, которая еще не повышала в 2022 году минимальную зарплату. В свою очередь, Литва повысила минимальную зарплату на 13,7% (с 642 евро до 730 евро), а Эстония — на 11,9% (с 584 евро до 654 евро). И Литва, и Эстония также повысят минимальную заработную плату в 2023 году.