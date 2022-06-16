Сейм оценит призыв "закрыть" РСЛ; в закон внесены поправки, расширяющие возможности прекратить деятельность партий

Парламент в окончательном чтении внес поправки в Закон "О политических партиях", которые расширяют возможности прекращения деятельности партии, выступающей против независимости, территориальной неделимости Латвийской Республики или других демократических государств. Ранее говорилось о том, что новые нормы закона могут быть направлены против Русского союза Латвии (РСЛ).

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"Партии в своей деятельности запрещено выступать против независимости, территориальной неделимости Латвийской Республики или других демократических государств, высказывать или распространять предложения о насильственном изменении государственного устройства Латвийской Республики или другой демократической страны, призывать не исполнять законы, если таким образом ставятся под угрозу государственная безопасность, общественная безопасность или порядок, проповедовать насилие или терроризм, нацизм, фашизм или идеологию коммунизма, пропагандировать войну, совершать действия, нацеленные на разжигание национальной, этнической, региональной, расовой, религиозной ненависти или розни, прославлять и совершать преступные деяния", — гласит теперь 4-я часть 7-й статьи Закона "О политических партиях".

Также партиям запрещено оказывать поддержку, в том числе, информационную (пропагандистскую) лицам или государствам, подрывающим или угрожающим территориальной неделимости, суверенитету, независимости или конституционному устройству демократических государств — об этом говорится в 5-й части 7-й статьи закона.

Внесены также изменения в список учреждений и должностных лиц, осуществляющий надзор за партиями. Кроме фигурировавших там ранее Бюро про борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), Службы государственных доходов (СГД), Регистра предприятий там теперь значатся прокурор и учреждения государственной безопасности — под этом определение наиболее явно подпадает Служба госбезопасности (СГБ).

В случае, если прокуратура или учреждение госбезопасности констатируют признаки того, что партия, возможно, совершает нарушения, предусмотренные новыми 4-й и 5-й частями 7-й статьи закона, то они предупреждают партию о недопустимости такой деятельности. Партии дается срок на устранение нарушений не менее чем 15 дней и не более шести месяцев.

Однако решение о прекращении деятельности партии по-прежнему остается в компетенции суда. При этом суд может принять решение, опираясь на то, что партия нарушила запреты, предусмотренные новыми 4-й и 5-й частями 7-й статьи закона.

Сейму же в ближайшее время предстоит оценить народную инициативу, предусматривающую прекращение деятельности Русского союза Латвии — под соответствующим решением на платформе manabalss.lv подписались уже более 10 000 граждан страны.