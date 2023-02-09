Сейм одобрил господдержку для жителей, использующих пропан-бутан и маркированное дизтопливо в отоплении

В четверг, 9 февраля, Сейм принял поправки к Закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы, которые предусматривают оказание государственной поддержки тем домохозяйствам, которые используют для отопления сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан) или дизельное топливо.

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Как сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента, до сих пор уже определена поддержка для пользователей других видов отопления, а сегодня решено оказать поддержку и тем домохозяйствам, которые используют сжиженный нефтяной газ (пропан- бутан) или дизельное топливо для отопления.

Увеличение стоимости сжиженного углеводородного газа будет компенсировано в размере 50%, но не более 100 евро за мегаватт-час. На одно домохозяйство установлен порог потребления, который соответствует среднему домохозяйству — одна тонна сжиженного газа.

Также будет компенсировано увеличение стоимости дизельного топлива в размере 50%, но не более 2,01 евро за литр. Порог потребления на одно домохозяйство установлен в размере 4000 литров маркированного дизельного топлива, который рассчитывается исходя из средней площади домохозяйства, отапливаемого дизельным топливом.

Компенсация также включает налог на добавленную стоимость.

Чтобы подать заявку на поддержку, жители, которые приобретают дизельное топливо или сжиженный газ для отопления, должны будут обратиться в муниципалитет с документами, подтверждающими оплату.

В настоящее время в Латвии около 4500 домохозяйств используют сжиженный нефтяной газ для отопления и подогрева воды, а около 3100 домохозяйств обеспечивают тепло маркированным дизельным топливом, которое можно приобрести для целей отопления по сниженному акцизному налогу, говорится в аннотации к поправкам. .

Принятые Сеймом поправки предусматривают, что поддержку от государства для компенсации роста цен на сжиженный нефтяной газ и дизельное топливо можно получить за период с 1 мая прошлого года по 30 апреля этого года.