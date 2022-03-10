Сейм одобрил наказание за просмотр российских каналов
Foto: AFP/Scanpix

Сейм одобрил административную ответственность за незаконный просмотр контента. Наказанием за такое нарушение может стать предупреждение или денежный штраф до 700 евро.

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"После вторжения России в Украину мы должны еще сильнее работать над укреплением информационного пространства Латвии. Как показывает практика, люди используют нелегальные декодеры и спутниковые тарелки и все еще имеют доступ к телеканалам, содержащих дезинформацию и кремлевскую пропаганду", — пояснил Артусс Кайминьш, глава комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

За использование таких устройств может быть наложен штраф до 140 единиц, то есть до 700 евро. В аннотации к законопроекту отмечено, что нередко люди сами не знают, что используют нелегальные устройства, или о том, что они запрещены — поэтому нужно их информировать. Важно также отметить, что нелегальные устройства можно констатировать, не заходя в жилище того, кто его использует.

Как сообщалось, в Латвии запретили российские и белорусские телеканалы. Однако 6 марта передача Nekā personīga на TV3 выяснила, что на портале ss.lv до сих пор беспрепятственно можно приобрести устройства для просмотра запрещенных российских телеканалов. Кроме того, люди используют спутниковое телевидение и специальные приемники, завезенные из соседних стран.

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