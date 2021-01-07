Сейм одобрил предложение о запрете должникам по алиментам играть в азартные игры

Сейм концептуально одобрил подготовленные Министерством юстиции поправки к законодательству, которые позволят запрещать должникам по алиментам играть в азартные и интерактивные азартные игры, а также участвовать в лотереях.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ограничение предназначено для предотвращения необоснованного расходования денежных средств должниками на развлечения и хобби.

Поправки предусматривают, что организаторы азартных игр, интерактивных азартных игр или интерактивных лотерей должны будут убедиться, что человек не является должником по алиментам.

В отношении должников уже существует ряд ограничений, чтобы побудить их к соблюдению установленной законом обязанности обеспечивать содержание ребенка. В настоящее время злостные неплательщики лишаются прав на вождение транспортных средств и хранение оружия.

Планируется, что новые поправки вступят в силу с 1 апреля 2021 года.