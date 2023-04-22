Сейм одобрил участие военнослужащих Латвии в операции ООН в Ливане

Сейм принял решение об участии солдат Латвийских национальных вооруженных сил (НВС) в международной миротворческой операции Организации Объединенных Наций в Ливане.

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Мандат операции ООН включает наблюдение и одобрение вывода израильских войск с территории южного Ливана, восстановление мира и безопасности, а также оказание поддержки ливанскому правительству в восстановлении власти над указанной территорией.

Первоначальное участие латвийских военнослужащих в миротворческой операции планируется с тремя штабными офицерами. В дальнейшем планируется расширить участие до одного пехотного взвода в составе порядка 30 военнослужащих.

В настоящее время началo миротворческой операции назначено на 31 августа 2023 года. Когда Совет безопасности ООН примет решение о продлении мандата операции, срок участия НБС в операции также будет продлен. Это обеспечит непрерывность и эффективное выполнение миротворческой миссии ООН в Ливане.