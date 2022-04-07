Сейм отказался рассматривать предложение о снижении НДС на продукты питания
Foto: Pixabay.com

Сейм не принял к рассмотрению законопроект, предусматривающий снижение ставки налога на добавленную стоимость с 21% до 5% на продукты питания. За законопроект проголосовали 38 депутатов оппозиции, против — 45 депутатов от правящих партий, 3 парламентария от Национального объединения воздержались.

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С инициативой выступил оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян (СЗК).

Депутат Сейма Виктор Валайнис (СЗК) сказал, что из-за высокой ставки НДС латвийские производители продуктов питания проигрывают в конкурентной борьбе производителей из тех стран, где НДС ниже. Также, по словам Валайниса, в условиях неизбежного роста цен на энергоресурсы, а значит, и на коммунальные услуги, необходимо поддержать жителей, принимая решения, способные приостановить рост цен на продукты питания.

У депутатов, представляющих правящие партии были возражения, однако с трибуны никто из них с контраргументами не выступил.

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