Сейм отклонил идею о том, что азартные игры должны быть доступны только в казино при крупных гостиницах
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В четверг, 15 апреля, Сейм принял решение не давать ход рассмотрению поправок к Закону об азартных играх и лотереях, которые предусматривали существенное ограничение азартных игр в Латвии. Согласно идее авторов из KPV LV и Новой консервативной партии, возможность очно сыграть в азартные игры должна была быть предоставлена только в казино, которые работают в четырех- и пятизвездочных гостиницах.

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Как отмечает LETA, несмотря на то, что 35 депутатов проголосовали "за" новые поправки и лишь 15 были против, 27 народных избранников воздержались, что в итоге привело к тому, что попытка продвинуть ограничения провалилась. Одним из критиков более строгих правил по отношению к игорным залам был представитель "Согласия" Николай Кабанов, заявивший, что авторы законопроекта пытаются "отвлечь внимание от неспособности правительства исполнять свои полномочия".

Законопроект содержал также предложение повысить возрастной ценз на право участвовать в азартных играх — с нынешних 18 лет до 21 года, а также ввести ограничение на участие в лотереях — 18 лет.

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