Сейм отклонил инициативу Manabalss о легализации эвтаназии

После долгих дебатов Сейм отклонил набравшую более 10 000 голосов петицию о легализации эвтаназии, сообщает LETA.

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За были 49 депутатов, против 38, воздержались двое.

Ранее Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила, что эта инициатива нуждается в повторном обсуждении, к которому должны быть привлечены реаниматологи и специалисты по паллиативному уходу, а также представители четырех христианских конфессий.

Председатель ответственной комиссии Янина Курсите-Пакуле ("Национальное объединение") на заседании Сейма подчеркнула, что эвтаназия противоречит клятве Гиппократа и обязанности врача спасать жизнь, а не отнимать. По ее мнению, важно понять, насколько медицинский персонал готов к такому и к каким психологическим последствиям для медиков это приведет и как повлияет на общество.

Депутат Анда Чакша (бывший министр здравоохранения) из "Нового единства" отметила, что такая инициатива — это крик жителей о помощи. И в связи с этим важны две вещи — насколько доступна паллиативная помощь и обезболивание и насколько у человека есть право отказаться от агрессивного лечения. По ее мнению, сначала надо привести в порядок систему паллиативной помощи.

По мнению Андрея Юдина ("Новое Единство"), поддержка Сейма не означает, что эвтаназию легализуют в ближайшее время, и депутаты не должны прятать голову в песок и отстраняться от проблемы. Он предложил создать рабочую группу для обсуждения проблемы.

Борис Цилевич из "Согласия" подчеркнул, что уважает все религиозные воззрения, но считает, что они не должны как-либо влиять на жизнь нерелигиозных людей. Жизнь человека принадлежит ему самому, и если он не принадлежит к какой-либо конфессии, то ни одна конфессия не имеет права ему указывать, потому что церковь отделена от государства. Он добавил, что эвтаназия не может навязываться тем, для кого это по религиозным причинам неприемлемо.

Эвтаназия делится на два типа — пассивная и активная. Пассивная — это прекращение или ограничение лечения, то есть врач просто дает пациенту умереть по его просьбе. Фактически в Латвии пассивная эвтаназия уже есть, хотя ее не регулируют нормативные акты.

Активная эвтаназия подразумевает медикаментозное вмешательство по просьбе больного или его родственников. Авторы инициативы хотели легализовать активную эвтаназию — которая должна быть добровольной и диагностически обоснованной.