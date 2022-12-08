Сейм отклонил инициативу о правовой защите всех семей в Латвии

В четверг, 8 декабря, большинство депутатов отклонило коллективное заявление 23 257 граждан Латвии "О правовой защите всех семей", которое предлагало юридически признать пары, живущие в гражданском союзе, и обеспечить им социальную защиту. Об этом сообщает агентство LETA.

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Это признание и защита распространялись бы и на однополые пары.

Как сообщалось ранее, большинство членов Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям также отвергли эту инициативу.

На заседании комиссии руководитель движения Dzīvesbiedri Каспарс Залитис отметил, что Конституционный суд (КС) также указал на необходимость обеспечения правовой защиты для незарегистрированных пар.

Заместительница госсекретаря Министерства юстиции, директор Департамента гражданских прав Дагния Палчевска заявила, что инициативу можно поддержать, учитывая решение КС, в котором запрошена защита всех семей, в том числе однополых пар. Должна быть также обеспечена достаточная социальная защита и защита в вопросах наследования, пояснила представительница Минюста.

Палчевска отметила, что у Сейма есть возможность перенять непринятый в 13-м Сейме законопроект о гражданском союзе.

В свою очередь, депутат Эдмундс Зивтиньш ("Латвия на первом месте") подчеркнул, что при катастрофической демографической ситуации нельзя поддерживать никакие другие инициативы, кроме как о поддержке "естественной семьи". Политик призвал отклонить инициативу, а позже на дебатах заявил, что такой КС, который так интерпретирует Сатверсме, "не нужен".

Тем временем депутат Антонина Ненашева ("Прогрессивные") подчеркнула, что мы мы теряем людей именно из-за неупорядоченности семейных прав. Поэтому Ненашева "не видит возможности" того, как депутаты могут решить не упорядочить эти вопросы.

Также сообщалось, что Юридическая комиссия Сейма во вторник приняла решение не продолжать начатую в 13-м Сейме работу над законопроектом о гражданском союзе, который предусматривает введение нового способа юридической регистрации совместного проживания двух совершеннолетних лиц.