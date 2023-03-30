Сейм отклонил поправки оппозиционной партии "Латвия на первом месте" о закрытых выборах президента

В четверг, 30 марта, Сейм отклонил представленные оппозиционной партией "Латвия на первом месте" (ЛПМ) поправки к закону о выборах президента и Сатверсме, которые предусматривают закрытые президентские выборы.

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Депутат Линда Лиепиня (ЛПМ) заявила, что, по ее мнению, что избрание президента голосами оппозиции не является позором. По оценке Лиепини, "свободные" голосования депутатов являются самыми правдивыми, поскольку они показывают, как депутат относится к тому или иному вопросу.

"Все, что открыто, не всегда является правдой, а все, что закрыто, не всегда можно купить. Это мы сами очень хорошо видим в Сейме", — отметила политик.

В свою очередь, депутат от коалиции Эдмундс Юревицс ("Новое Единство") подчеркнул, что эти поправки являются попыткой вернуться в прошлое, где действия не соответствуют словам. Юревицс призвал вспомнить, почему 12-й Сейм решил отказаться от практики закрытого принятия решений, то есть депутаты голосовали за одно, а обществу говорили, что голосовали по-другому. По мнению парламентария, каждый депутат Сейма вправе сам принимать решение об избрании должностных лиц, но он обязан разъяснить его общественности.

Как сообщалось ранее, парламентская фракция ЛПМ предложила внести поправки в Сатверсме, предусматривающие, что президент избирается закрытым голосованием большинством голосов не менее 51 депутата Сейма. В настоящее время 36-я статья Сатверсме предусматривает, что выборы президента государства являются открытыми.

Депутаты от ЛПМ отмечают, что 12-й Сейм в 2018 году, за несколько дней до президентских выборов, внес поправки в Сатверсме, изменив выборы президента с закрытых на открытые. По мнению ЛПМ, сделав избирательный процесс более прозрачным, тогдашние депутаты Сейма ошибочно надеялись, что это повысит доверие к парламенту. Однако доверие жителей к Сейму не увеличилось, скорее наоборот, считает ЛПМ.

"Открыто голосуя за кандидата в президенты, депутаты Сейма вынуждены подчиняться дисциплине фракции, которая предусматривает, что они должны голосовать в соответствии с решением фракции. Наказание за неподчинение фракционной дисциплине — исключение из фракции и становление независимым депутатом. Став независимым депутатом, политик в какой-то степени "исключается" из многих политических процессов Сейма", — говорится в аннотации к законопроекту.

По оценке ЛПМ, поправки дадут депутату возможность беспрепятственно и без влияния проголосовать за кандидата в президенты, которого он считает наиболее подходящим на этот высокий пост.