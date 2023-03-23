Сейм отклонил предложение направить на здравоохранение сверхприбыль банков и энергетических компаний
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Сегодня Сейм отклонил предложенный Союзом зеленых и крестьян (СЗК) законопроект о платежах солидарности, в котором предлагалось применять платежи солидарности к кредитным учреждениям и энергетическим компаниям в случае быстрого роста прибыли.

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Как ранее сообщила агентству LЕТА представитель СЗК Даце Карклиня, поступления от этих платежей должны быть направлены на финансирование здравоохранения, на которое правительство Кришьяниса Кариньша не выделило достаточно средств в бюджете этого года.

Руководитель фракции СЗК Виктор Валайнис ранее рассказал, что ряд европейских стран предприняли аналогичный шаг по введению платежей солидарности, создав в бюджете дополнительные средства, которые будут направлены на важные нужды общества.

"Финансирование здравоохранения в этом году сократилось на полмиллиарда, врачи обещают бастовать и предупреждают об ухудшении доступности медицинских услуг, а премьер-министр Кариньш только призывает к реформам, чтобы найти недостающие средства в пределах системы", — сказал Валайнис. По его мнению, вместо этого правительство должно искать продуманные решения для увеличения доходов государственного бюджета.

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