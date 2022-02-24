Сейм отклонил предложение о введении уголовной ответственности за фейковые новости, подрывающие общественный порядок

В четверг, 24 февраля, Сейм отклонил предложение министра юстиции Яниса Борданса (Новая консервативная партия) и Министерства юстиции о внесении изменений в Уголовный закон, которые предусматривали бы наказание за грубое нарушение общественного порядка распространением фейковых сообщений.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Часть оппозиции, а также представители общественности в социальных сетях выразили обеспокоенность по поводу применения таких норм. Также в ходе сегодняшних дебатов в Сейме депутаты от оппозиции подвергли резкой критике внесенное предложение как направленное против свободы слова.

Сторонники поправок разъясняли, что предлагаемая норма не является чем-то новым, а более точно выражает уже существующую норму Уголовного закона о наказании за хулиганство.

Поправки, предложенные Бордансом и Минюстом, предусматривали в Уголовном законе новую статью о распространении фейковых новостей и вымыслов. Первая часть предложения предусматривала, что серьезное нарушение общественного порядка, связанное с заведомым распространением ложной информации в ущерб спокойствию лиц, работе учреждений, предприятий или организаций, наказывается лишением свободы на срок до трех лет или наказанием в виде временного лишения свободы, общественных работ или штрафа.

Такое правонарушение, если оно имеет серьезные последствия, может быть наказано лишением свободы на срок до пяти лет или временным лишением свободы, либо общественными работами или штрафом.

Из заявлений коалиционных политиков, в том числе юристов, можно сделать вывод, что с учетом данного решения Сейма можно будет и впредь применять в аналогичных случаях ст. 231 Уголовного закона о хулиганстве.