Сейм отклонил предложение оппозиции об индексации социальных пособий

Сегодня Сейм отклонил подготовленные партией "Согласие" поправки к закону о государственных социальных пособиях, которыми предлагалось индексировать социальные пособия в условиях высокой инфляции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поправками в закон оппозиционная партия предложила поручить правительству в течение месяца разработать порядок пересмотра социального пособия и семейного государственного пособия "в целях компенсации влияния быстрой инфляции на социальное обеспечение малоимущих".

"Учитывая значительный рост потребительских цен, можно сделать вывод, что суммы государственного социального пособия (109 евро на первое лицо или 136 евро, если у лица инвалидность с детского возраста) недостаточно даже для покрытия расходов на продукты питания, не говоря уже о таких расходах, как расходы на жилье и здравоохранение", — аргументировало свое предложение "Согласие".

Сейм также отклонил предложенную поправку к закону о социальном обеспечении, которой предлагалось поручить правительству пересмотреть порог минимального дохода, который в настоящее время определен не ниже 109 евро.

Не получили поддержки и другие аналогичные поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предложенные "Согласием".