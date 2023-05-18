Сейм отклонил предложение "Прогрессивных" начать ратификацию Стамбульской конвенции

В четверг, 18 мая, Сейм сегодня отклонил предложение фракции "Прогрессивных" о том, чтобы Кабинет министров незамедлительно передал в парламент для ратификации Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или Стамбульскую конвенцию.

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За включение предложения "Прогрессивных" в повестку дня проголосовали 33 депутата от "Нового Единства" и "Прогрессивных" и один депутат от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Улдис Аугулис. Против были все 36 депутатов — все от "Латвии на первом месте" и "Стабильности", почти все парламентарии от Национального объединения, отдельные депутаты "Объединенного списка". Воздержались отдельные депутаты "Объединенного списка" и СЗК, депутат от Нацобъединения Янис Грасбергс. Не участвовали в голосовании, хотя и присутствовали на заседании, отдельные депутаты от СЗК и "Объединенного списка".

Вопрос о ратификации Стамбульской конвенции вновь стал актуальным после трагедии в Екабпилсском крае, где на глазах у ребенка и матери была убита женщина. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал женщине и преследовал ее, о чем она регулярно сообщала в полицию, но не получила защиты.

Как указали "Прогрессивные", Европейский парламент требует ратификации Стамбульской конвенции, поскольку она остается международным стандартом и основным инструментом для искоренения гендерного насилия, в том числе домашнего.

Призывая парламентариев поддержать ратификацию, депутат "Прогрессивных" Андрис Шуваев риторически спросил, встанет ли Сейм на сторону насильников или же жертв насилия. Он подчеркнул, что ратификация Стамбульской конвенции является обязанностью любого ответственного, дальновидного и европейски мыслящего законодателя.

Среди стран ЕС Латвия занимает первое место по количеству убийств женщин. Каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина признают, что стали жертвами сексуального или физического насилия в зрелом возрасте. Как подчеркнул Шуваев, это драматические цифры, а ответственность за изменение этой статистики лежит на политиках.

Депутат подчеркнул, что Стамбульская конвенция предусматривает создание легкодоступных кризисных центров для проведения судебно-медицинской экспертизы и консультирования потерпевших. По словам Шуваева, во многих странах, в том числе в Латвии, такие центры поддержки труднодоступны для жертв насилия и изнасилований.

Еще одним преимуществом является подготовка специалистов для более эффективного реагирования на формы насилия в отношении женщин и использование запретительных судебных постановлений. Депутат допускает, что, возможно, именно этот аспект был бы важен в контексте убийства в Екабпилсе.

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Депутат партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс отметил, что женщин надо защищать всегда, и нет необходимости в Стамбульской конвенции или указаниях Брюсселя. Депутат также выразил недоумение в связи с тем, что в Латвии должно было произойти трагическое событие, чтобы правоохранительные органы начали действовать.