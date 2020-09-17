Сейм отклонил предложение снизить НДС на хлеб, мясо и молочные продукты

В четверг Сейм Латвии отклонил предложенные оппозиционными депутатами поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость. Поправки предполагали снизить НДС на хлеб, молоко, кисломолочные продукты без добавок, свежее мясо и яйца.

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Снижение НДС с 21% до 5% позволило бы уменьшить долю теневой экономики, создать равные возможности для конкуренции между местными производителями, а также уменьшить налоговую нагрузку на социально необеспеченные группы населения. Поправки были разработаны Союзом зеленых и крестьян, а также внефракционными депутатами. Изменения планировалось ввести с 1 января 2020 года.

В аннотации к законопроекту депутаты сообщали, что с 2006 года Совет Европы разрешил странам ЕС устанавливать две пониженные ставки НДС, которые не могут быть ниже 5%. В большей части стран Европы действуют пониженные ставки налога на продукты питания, в некоторых странах (Испания, Италия, Португалия, Польша) пониженный НДС распространяется на необработанные или частично обработанные продукты.

Проект поправок поддержали 34 депутата от оппозиции (представители СЗК, "Согласия" и внефракционные депутаты), против голосовали 45 депутатов (коалиционные депутаты, представляющие "Новое единство", KPV LV, НКП, Национальное объединение и "Развитие/За"). Еще шестеро депутатов от НО воздержались.