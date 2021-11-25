Сейм отложил объединение крупных городов Латвии с близлежащими краями

В четверг, 25 ноября, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, которые предусматривают отложить объединение Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи, Резекне и Вентспилса с прилегающими краями с 2025 года на 2029 год.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Парламент еще рассмотрит поправки в окончательном чтении.

Первоначально поправки, подготовленные Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), предусматривали, что слияние будет происходить одновременно с муниципальными выборами в 2025 году, но депутаты от коалиции Янис Домбрава (Национальное объединение), Юрис Пуце ("Развитие/За!")и Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") выступили с предложением отложить этот процесс.

Первоначальное предложение Домбравы отложить объединение до 2029 года было поддержано 33 голосами против 31. Во втором чтении законопроект поддержали 67 депутатов.

В прениях против отсрочки объединения самоуправлений выступали представители Новой консервативной партии (НКП). По словам депутата Улдиса Будрикиса (НКП), поправки означают, что решения Конституционного суда (КС) не будут выполнены до 2029 года. Такое же мнение высказал другой депутат НКП Янис Бутанс.

Депутат Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян) заявил, что продление до 2029 года только отсрочит решение проблемы. Опрос жителей Вентспилсского края выявил 11 рисков, связанных с объединением самоуправлений, в том числе повышение тарифов на воду, канализацию, коммунальные услуги, ухудшение качества дорог, так как на их содержание не будет денег, а также сокращение рабочих мест и закрытие школ.

Вуцанс заявил, что до тех пор, пока не будет четкого ответа на эти вопросы, самоуправления не нужно объединять ни в 2025, ни в 2029 году.

Домбрава предложил на переходный период до 2029 года определить в самоуправлениях центры развития регионального значения, чтобы закон не противоречил постановлению КС, но его предложение не было поддержано.

В этом году КС отменил несколько решений Сейма об образовании новых краев на том основании, что в них не предусмотрено центров развития, что было важной предпосылкой административно-территориальной реформы.

Чтобы исправить эти недостатки, законопроект в настоящее время предлагает развивать сотрудничество между городом Даугавпилс и Аугшдаугавским краем, городом Елгава и Елгавским краем, городом Лиепая и Южнокурземским краем, городом Резекне и Резекненским краем, а также городом Вентспилс и Вентспилсским краем, а по истечении семи с лишним лет объединить самоуправления.