Сейм отверг инициативы Нацобъединения о полном переходе на латышский язык обучения и отъеме ВНЖ у граждан РФ

Сегодня Сейм принимал решения о том, будет ли он рассматривать сразу четыре законопроекта, подготовленных коалиционных Национальным объединением. "За" проголосовали фактически только депутаты от Нацобъединения, все остальные парламентарии — и правящие, и оппозиционные — были против.

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Напомним, что в понедельник Национальное объединение подало на рассмотрение в парламент четыре законопроекта, вызвавших на фоне вторжения России в Украине острую реакцию в русскоязычной части латвийского общества:

Предлагалось уже с 1 сентября 2022 года перевести все образование на латышский язык обучения, фактически ликвидировав школы нацменьшинств, реализующие билингвальные программы;

Предусматривалось в течение трех месяцев отобрать у проживающих в Латвии граждан России виды на жительство (за некоторыми специально оговоренными случаями), а также прекратить выдачу россиянам видов на жительство;

Планировалось запретить работодателям требовать у работников знание иностранного языка (в том числе, русского), если согласно трудовым обязанностям он общается с местными жителями;

Усилить позиции латышского языка в сфере высшего образования.

По поправкам к Закону "Об иммиграции" голосования не было — законопроект был отозван. Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") выступил против отказа гражданам России в видах на жительство "Отнять у всех? Я не думаю, что это правильно. Такие высказывания побуждают людей искать врага, и в мировой истории это никогда не кончалось хорошо. Скорее, мы протягиваем руку и помогаем тем людям, которые, возможно, годами ошибочно ставили на одну доску российский патриотизм и поддержку Путина", — заявил в среду премьер.

По поправкам к Закону "Об образовании" правящая коалиция достигла политического компромисса: с 1 сентября 2022 года переводить все школы на латышский язык обучения не следует, но через 6 лет это нужно сделать. За идею срочного перевода всего образования на латышский язык обучения проголосовали 12 депутатов (все — от Национального объединения + независимый депутат Каспарс Гиргенс, избранный от KPV.LV), 69 парламентариев — и коалиционных, и оппозиционных — нажали кнопку "против". Воздержавшихся не было.

Во вторник, напомним, Кабинет министров утвердил Закон "О помощи гражданским жителям Украины", в котором содержится норма, что дети беженцев могут получать образование в школах нацменьшинств. То есть, инициатива Нацобъединения в нынешних обтоятельствах не может быть реализована на практике.

За поправки к Закону "О высших школах", касающиеся языка преподавания, голосовали только депутаты от Нацобъединения. Все остальные парламентарии были против. Поправки к Закону "О труде", запрещающие требовать знания иностранного языка у работников в оговоренных случаях, голосовали только 11 депутатов от Нацобъединения, а депутат от "Нового Единства", бывший министр образования Карлис Шадурскис воздержался.

За последнюю неделю премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство) несколько раз выступал с заявлениями, призывающими общество к единству вне зависимости от того, на каком языке говорят в семье жители. "В этот момент очень важно на словах и на деле показать, что мы — демократическое государство! Давайте развивать осведомленность о том, что атаку на суверенитет Украины осуществляет жестокий режим Путина. Это не русскоязычные, это не простые жители России", — заявил премьер в среду.