Сейм отверг предложение депутатов "Согласия" снизить цены на компенсируемые медикаменты

Большинство депутатов Сейма отвергло предложение депутатов "Согласия" снизить цены на компенсируемые государством медикаменты, сообщает LETA.

"Согласие" подало в Сейм поправки, подразумевающие снижение НДС на компенсируемые медикаменты до 5%.

Партия указывает, что ставка НДС на лекарства в Латвии одна из самых высоких в Европейском союзе. "Производители лекарств уже давно считают Латвию, Литву и Эстонию единым рынком, только разница в том, что в Латвии наименее благоприятный потребителям механизм формирования цен на лекарства из стран Балтии", — заявил депутат "Согласия" Виталий Орлов.

В партии напомнили, что недоступность медикаментов продлевает срок болезни и неблагоприятно влияет на здоровье пациента. Ранее в Сейм поступила инициатива жителей о снижении НДС на лекарства до 5%, которая собрала чуть больше 14 тысяч подписей.