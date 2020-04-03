Сейм отверг предложение разрешить на время пандемии интерактивные азартные игры

Сейм отверг предложение ввести исключение в запрет на азартные игры на время чрезвычайной ситуации и разрешить интерактивные азартные игры.

Ранее это предложение поддержала комиссия Сейма по бюджету и финансам. Тем не менее большинство Сейма его отвергло.

Таким образом, до конца чрезвычайной ситуации будут остановлены все виды азартных игр.

Предложение сделать исключение высказала Латвийская торгово-промышленная палата. Организация во время сегодняшних дебатов в парламенте была подвергнута критике за лоббирование интересов интерактивных азартных игр.