Сейм отверг предложение разрешить на время пандемии интерактивные азартные игры
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Сейм отверг предложение ввести исключение в запрет на азартные игры на время чрезвычайной ситуации и разрешить интерактивные азартные игры.

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Ранее это предложение поддержала комиссия Сейма по бюджету и финансам. Тем не менее большинство Сейма его отвергло.

Таким образом, до конца чрезвычайной ситуации будут остановлены все виды азартных игр.

Предложение сделать исключение высказала Латвийская торгово-промышленная палата. Организация во время сегодняшних дебатов в парламенте была подвергнута критике за лоббирование интересов интерактивных азартных игр.

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