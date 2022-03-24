Сейм передает церковь святого Петра в фонд LELB и немецкой общины

Сегодня в окончательном чтении Сейм принял закон о рижской церкви Святого Петра, которым предусмотрено безвозмездно передать рижскую церковь Святого Петра Фонду церкви Святого Петра, учрежденному Латвийской евангелическо-лютеранской церковью (LELB) и немецкой общиной Святого Петра LELB.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как ранее сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, фонду переданы права собственности на церковь Святого Петра.

Закон гласит, что церковь Святого Петра является памятником культуры, созданным католической и лютеранской конфессиями. Также установлено, что после соответствующего согласования церковь будет доступна для религиозной деятельности упомянутых христианских конфессий.

Председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвил Ашераденс ("Новое Единство") еще в прошлом году заявил, что депутаты должны были принять "взвешенное и ответственное решение" в выборе между двумя важными потенциальными правообладателями на церковь — Рижским самоуправлением и фондом, основанным LELB и немецкой общиной.

"Церковь Святого Петра в Риге является важным символом, и при выборе наиболее подходящего решения важно согласовать все интересы, принимая во внимание тот факт, что церковь строилась, содержалась и вплоть до Второй мировой войны существовала как лютеранская церковь. Важно, чтобы церковь могла выполнять функции храма божьего. В то же время она не должна потерять и свою важную роль в качестве культурного памятника и места для проведения мероприятий", — сказал Ашераденс, подчеркнув, что вопрос о юридической принадлежности церкви также тщательно рассматривался рабочей группой комиссии.

На основании оценки сохранности рижской церкви Святого Петра, проведенной Управлением национального культурного наследия, можно сделать вывод, что церковь в настоящее время находится в критическом состоянии и нуждается в срочной реставрации, указывает Ашераденс, подчеркивая, что церковь включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и является территорией и составной частью градостроительного памятника государственного значения "Исторический центр города Риги" и археологического памятника государственного значения "Археологический комплекс Старой Риги".

Целью принятого закона является обеспечение сохранности и защиты церкви Петра и ее культурно-исторической ценности, а также ее использование для нужд общества.

При закреплении права собственности фонда на недвижимое имущество для устройства церкви в земельной книге делается отметка о том, что это недвижимое имущество является памятником культуры общегосударственного значения и частью памятника градостроительства и археологического памятника общегосударственного значения.

Законом закреплена обязанность фонда обеспечить сохранность, восстановление, в особенности реставрацию, церкви Святого Петра, а также ее публичную доступность. У фонда есть и другие обязанности, в том числе разработка и согласование с Министерством культуры концепции сохранения, восстановления и использования имущества, а также ежегодный отчет министерству о проделанной работе.

В этой связи будет осуществляться соответствующий парламентский надзор, а Министерство культуры как надзорный орган будет ежегодно проводить проверку и отчитываться перед комиссией по образованию о соответствии деятельности фонда определенным в законе целям и задачам.

Закон также регулирует вопрос о прилегающей к церкви территории, оговаривая, что ее основное использование заключается в обеспечении визуального восприятия и деятельности сакрального здания. Также введены ограничения, в том числе запрет на строительство новостроек на прилегающей территории.

Финансирование на сохранение, восстановление и обслуживание церкви Святого Петра в Риге будет обеспечивать и привлекать фонд, и доходы от хозяйственной деятельности в сфере недвижимости могут быть направлены только на цели восстановления, содержания и публичной доступности церкви.