Сейм планирует "разблокировать" приостановленный план развития Риги при помощи поправок к закону

На сегодняшнее заседание Сейма вынесены поправки к Закону о сохранении и защите исторического центра Риги. Если их примут, это позволит "разблокировать" приостановленный ранее план развития Риги.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В закон планируется включить пункт, согласно которому до вступления в силу локальной планировки исторического центра Риги и его охраняемой зоны, но не позднее 30 июня 2031 года, к историческому центру Риги применяется планировка исторического центра Риги и его охраняемой территории.

Предполагается, что закон вступит в силу сразу после его обнародования.

Среди депутатов, которые поддержали инициативу о поправках — представители почти всех фракций — Эдгарс Таварс, Линда Матисоне и Юрис Вилюмс из "Объединенного списка", Айнарс Латковсис и Агнесе Краста от "Нового Единства", Райвис Дзинтарс от "Национального объединения", Викторс Валайнис от "Союза зеленых и крестьян", Айнарс Шлесерс от "Латвия на первом месте" и Атис Швинка и Каспарс Бришкенс от "Прогрессивных".

Новый план развития Риги разрабатывался несколько лет, но при предыдущем правительстве его обнародование остановил тогдашний министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс (Развитие/За!). Это вызвало раскол в блоке правящей партии Риги, в которую на тот момент входили "Latvijas attīstībai", "За!" и "Прогрессивные", а мэр Риги Мартиньш Стакис покинул партию, которую ранее представлял.

Плешс объяснил приостановку плана тем, что со вступлением в силу нового территориального планирования Риги в городе возникнет ситуация, при которой исторический центр фактически останется без законного территориального плана.

Согласно решению Рижской думы, на территории Риги одновременно действовали бы два несогласованных между собой территориальных плана, что противоречит закону о том, что на территории Риги может действовать не более одного территориального плана.

Другая сторона выразила подозрение, что действия Плеша можно объяснить нежеланием ограничивать азартные игры, что предусматривает новая планировка.

Новый министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс ("Объединенный список") считает решение своего предшественника несоразмерным и призывает обсудить возможность сократить полномочия министра в вопросах отмены нормативных актов, изданных органами местного самоуправления.

Чтобы как можно скорее восстановить действие плана развития Риги, Спринджукс предложил внести поправки в закон, которые разрешат ситуацию, при которой в Риге действуют два территориальных плана. Если это будет сделано, в течение нескольких месяцев Рига сможет вернуться в "нормальную среду развития", заявил Спринджукс. По его словам, таким образом проблема была бы решена, а муниципалитет смог бы продолжить добиваться справедливости в судебном порядке.

В то же время Конституционный суд Латвии возбудил дело, в котором Рижская дума оспаривает решение предыдущего министра охраны окружающей среды и регионального развития Плешса приостановить план развития Риги.