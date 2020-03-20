Сейм почтил минутой молчания память скончавшейся Юты Стрике

В пятницу, 20 марта, депутаты Сейма перед заседанием парламента почтили минутой молчания свою коллегу Юту Стрике, которая два дня назад скончалась в 49 лет из-за болезни.

Стрике стала известна в обществе благодаря своей работе в KNAB. С 1993 по 2003 год она служила в Полиции безопасности, в 2000 году стала начальником отдела активных разработок, в 2003 году выдвигалась на должность начальника KNAB, но не была утверждена и стала замначальника по вопросам борьбы с коррупцией.

Стрике была уволена из KNAB в 2013 году, распоряжением тогдашнего премьер-министра Валдиса Домбровскиса была восстановлена в должности, но в 2014 году снова утратила ее.

В 2017 году Стрике была избрана от НКП в Рижскую думу, затем в 13-й Сейм.

Высшие государственные должностные лица выразили сочувствие родственникам и близким Стрике. Президент Латвии Эгилс Левитс сказал, что "ее вклад останется ярко вписан в латвийскую историю права". Председатель Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) сказала, что Стрике была энергичной в политике и в жизни, она всегда работала по совести и никогда не отказывала, если что-то надо было сделать срочно. "Стрике работала так, что ничто не предвещало ее внезапную смерть", — сказала Мурниеце. Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) сказал, что внезапный уход Стрике является "большой и болезненной потерей для на всех".