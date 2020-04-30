Сейм поддержал поправки о погашении долгов по взятым до 2008 года ипотечным кредитам

Сегодня, 30 апреля, Сейм концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях и закону о подоходном налоге с населения, предусматривающие возможность одностороннего погашения кредитными учреждениями долгов по ипотечным кредитам, взятым до экономического кризиса 2008 года.

Поправки также предусматривают, что погашенные долги для должников не будут считаться доходом и облагаться налогом на прирост капитала.

До экономического кризиса 2008 года в Латвии наблюдался огромный рост темпов кредитования, а резкое падение доходов после него вызвало у заемщиков большие трудности с выполнением обязательств. Эти долги, по сути, не будут возвращены, поэтому должны быть списаны, заявил ранее президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

По данным Банка Латвии и Ассоциации финансовой отрасли, сейчас в Латвии насчитывается около 13 тыс. затронутых кризисом должников, а общий объем их задолженностей составляет около 600 млн евро.