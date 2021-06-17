Сейм поддержал присвоение иностранцам цифровой идентичности
Foto: Pixabay

Сейм сегодня в окончательном чтении поддержал поправки к закону о документах, удостоверяющих личность, которые предусматривают введение нового типа удостоверения личности — удостоверения личности иностранца, или eID-карты иностранца.

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Поправки подготовило Министерство внутренних дел, которое пояснило, что eID-карта иностранца не планируется в качестве обязательного документа, удостоверяющего личность. Удостоверение будет выдаваться иностранцу, который выразил желание быть активным в электронной среде, чтобы документ можно было использовать в качестве инструмента электронной идентификации и потенциально также получить электронную подпись.

Ожидается, что эта карта не будет документом для поездок, а также не будет подтверждать право человека на проживание в Латвии.

Инструменты электронной идентификации, встроенные в eID-карту, предоставят иностранцу возможность пользоваться электронными услугами государственного управления, использовать электронный адрес, электронно идентифицировать и подписывать документы, используя широкий спектр предоставляемых государством услуг.

За выдачу удостоверения иностранцу надо будет заплатить госпошлину в размере 80 евро.

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