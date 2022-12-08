Сейм поддержал привлечение к ответственности виновных в международных преступлениях России в Украине

В четверг, 8 декабря, большинство депутатов Сейма поддержали заявление о привлечении к ответственности виновных в международных преступлениях России в Украине.

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Заявление поддержали 77 депутатов, а 10 представителей партии "Стабильность" проголосовали против. Перед голосованием лидер партии Алексей Росликов отметил, что "на самом деле латвийский парламент собирается каждую неделю для голосования по формальным вещам".

"Меняет ли этот документ что-то в позиции Латвии? Все это и так уже известно", — заявил депутат.

Росликов признал, что такими заявлениями латвийский парламент посылает обществу "негативный сигнал, мы держим некое состояние войны, посылаем сигнал, что кого-то нужно ненавидеть".

По его словам, Сейм ссорит всех жителей страны. "Эта декларация юридически ничего не означает, а раскалывает общество", — подчеркнул политик.

В заявлении Комиссия по иностранным делам твердо поддерживает начатое Международным уголовным судом расследование. Его цель — выявить и привлечь к ответственности тех, кто совершал военные преступления и преступления против человечности на территории Украины.

"В заявлении Комиссия по иностранным делам выступает за то, чтобы помимо Международного уголовного суда, который не может осуществлять юрисдикцию в отношении агрессии против Украины, был создан специальный международный трибунал для привлечения к ответственности виновных за международное преступление — агрессию — которое Россия начала 24 февраля этого года полномасштабным военным вторжением на территорию суверенной Украины", — пояснил председатель комиссии Рихардс Колс (Национальное объединение).

Комиссия решительно осуждает агрессивную войну России против Украины и не признает аннексию завоеванных в ходе нее территорий, а также считает Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире.

Парламентарии присоединяются к призывам украинского парламента, стран-единомышленников и международных организаций признать российский режим террористическим, а Россию государством, поддерживающим терроризм, и призывают международное сообщество принять аналогичные заявления.

В своем заявлении комиссия призывает Европейский союз (ЕС) включить российскую ЧВК "Вагнер" в список лиц, групп и организаций, причастных к террористическим актам. Евроатлантическое сообщество и его партнеры призваны осуществить комплексную международную изоляцию России, в том числе в части членства в международных органах, таких как Совет Безопасности ООН. Также государствам-членам ЕС предлагается продолжать выявлять и пресекать деятельность, осуществляемую под эгидой и руководством дипломатической миссии России, несовместимую со статусом дипломата.

В заявлении Комиссия по иностранным делам призывает к срочному и значительному увеличению политической, экономической, финансовой, военной, технической и гуманитарной помощи Украине, чтобы помочь ей защититься от агрессивной войны России и попыток дестабилизировать украинские государственные институты, подорвать экономическую стабильность страны и разрушить критически важные объекты энергетической, коммуникационной, водопроводной и транспортной инфраструктуры, а также инфраструктуры образования, здравоохранения и культуры Украины.

Депутаты выступают за необходимость разработки правового режима на уровне ЕС, который позволил бы государствам-членам ЕС использовать замороженные российские активы для восстановления Украины и компенсации жертвам российской агрессии.

Комиссия повторно подчеркивает свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также свое неизменное решение не признавать аннексию украинских территорий, включая Крымский полуостров, а также свою непоколебимую поддержку более глубокой интеграции Украины в Евроатлантическое пространство.