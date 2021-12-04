В целях улучшения порядка регистрации домашних животных планируется, что в дальнейшем первичную регистрацию сможет выполнять только ветеринар, предусматривают одобренные для третьего чтения в Сейме поправки к закону "О ветеринарной медицине".

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Как агентству LETA сообщили в пресс-службе Сейма, законопроект предусматривает, что практикующий ветеринар будет не только вводить чип, выдавать паспорт и свидетельство о вакцинации, но и регистрировать домашнее животное в базе данных Центра данных сельского хозяйства.

В свою очередь, самоуправление должно будет обеспечить контроль выполнения требований регистрации и маркировки домашних животных в соответствии с правилами самоуправления.

Также поправки предусматривают права для самоуправлений на выдачу административных актов о маркировке собак и регистрации.

На данный момент домашнее животное можно зарегистрировать не только у ветеринара, но и в местном самоуправлении, Центре данных сельского хозяйства. Также регистрация возможна на портале www.latvija.lv или с помощью электронной услуги на сайте центра. Поскольку хозяин животного может выбрать способ регистрации своего питомца, часто регистрация вообще не проводится, говорится в аннотации к законопроекту.

Также закон планируется дополнить новым обязательством для владельцев собак — если животное ввозится из другой страны, в течение 10 дней необходимо обеспечить ему паспорт и регистрацию. Если собаку планируется передать другому владельцу, обязательство необходимо выполнить до момента отчуждения.

В аннотации к законопроекту указано, что сейчас в Латвии зарегистрировано 154 753 домашних животных — 147 654 собаки, 6968 кошек и 109 хорьков.

Для того, чтобы поправки вступили в силу, они должны быть приняты Сеймом в окончательном, третьем чтении.