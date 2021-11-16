Сейм поддержал резкое повышение зарплат президента, премьера, министров и депутатов

Во вторник Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону "О вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений", которые предусматривают повышение зарплат должностных лиц с 2023 года в рамках реализации реформы системы оплаты труда в государственном управлении.

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Как вырастут зарплаты первых лиц



Зарплаты первых лиц государства — президента страны, председателя Сейма, премьер-министра, председателя Верховного суда и председателя Конституционного суда — составят примерно 7 607 евро в месяц. При этом самый большой прирост заработка у премьер-министра и председателя Сейма: зарплаты поднимутся примерно на 40%.

Примерно на треть повысятся — до 6 700 евро в месяц — повысятся зарплаты министров. Ежемесячный заработок генерального прокурора составит примерно 7 280 евро, госконтролера и омбудсмена — 6 700 евро, заместителя председателя Конституционного суда — около 6 500 евро.

Рядовые депутаты Сейма, не занимающие дополнительные должности, в 2023 году будут получать в месяц примерно 3 800 евро, что в два раза меньше зарплаты спикера парламента и примерно на 10% больше, чем сейчас.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") ранее подчеркивал, что повышение зарплат не коснется ни одно уже избранное сейчас — во время деятельности 13-го Сейма — должностное лицо. Зарплаты будут повышаться только в 2023 году. Выборы в 14-й Сейм состоятся в октябре 2022 года.

Борьба за кадры: государство проигрывает бизнесу



Цель внесения изменений в Закон "О вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений" — повышение качества и эффективности работу государственного управления путем реформирования системы оплаты труда, ранее сообщила агентству LETA Государственная канцелярия.

Госканцелярия, изучив ситуацию, пришла к выводу, что в государственном управлении и самоуправлениях зарплаты высококвалифицированных работников на 28-38% ниже, чем аналогичных специалистов в частном секторе. Из-за этого госуправление и самоуправления сталкиваются с текучкой кадров и испытывают сложности с привлечением квалифицированных специалистов.

Одновременно законопроект уточняет и размер зарплат государственных высших должностных лиц, что связано с необходимостью соблюдать принцип разделения ветвей власти и иерархии. То есть, повышая зарплату высококвалифицированному специалисту, с точки зрения иерархии нужно поднимать и заработок его начальника. Повышая зарплату судье — нельзя не повысить министру.

Государственная канцелярия ранее сообщала, что около трети сотрудников ежегодно принимаются на работу и проходят обучение в различных госучреждения. Растет нагрузка, связанная с обучением и отбором кадров. Из-за низких зарплата при высокой ответственности работники часто уходят из системы государственного управления.

"Общая работа исполнительной власти и способность качественно выполнять задачи, возложенные на нее правительством и парламентом, напрямую связаны с профессионализмом и квалификацией лиц, занятых в государственном секторе. Государственные учреждения больше не могут конкурировать на рынке труда с экспертами, профессионалами отрасти и руководителями высокого уровня, занятыми в частном секторе", — ранее заявлял глава Государственной канцелярии Янис Цитковскис.

Как и когда повысятся зарплаты в госуправлении?



По словам Цитковскиса, столь масштабные поправки, коренным образом меняющую систему оплаты труда, внесены в Закон "О вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений" впервые за одиннадцать лет.

Предусматривается, что в государственном управлении ежемесячные зарплаты должны составлять не менее 80% от уровня вознаграждения, выплачиваемого в частном секторе. Также оплата труда в госуправлении должна стать прозрачнее. Если сейчас допускается, что сотрудник может получать в виде бонусов к регулярному доходу (премии и прочие "переменные") не более 60% от суммы ежемесячной зарплаты, то в будущее такие бонусы не смогут превышать 30% от суммы зарплаты.

Поправки также вводят другие современные решения в области оплаты труда — трехуровневую шкалу заработной платы, увязывающую заработную плату с экономическим развитием, а также введение рыночных коэффициентов для специалистов в особо востребованных областях.

Однако реформирование системы оплаты труда будет внедряться постепенно и комплексно. Еще необходимо разработать соответствующие Правила Кабинета министров, а на их основе — внутренние правила учреждений о критериях базовой заработной платы и иных благ. К июлю 2022 года планируется произвести реклассификацию учреждений и определение новых зарплат в соответствии с существующим бюджетом.

В 2023 году планируется разработать прогноз оптимального бюджета заработной платы и подготовить запрос, чтобы в проекте госбюджета на 2024 год правительство могло решить, в каком порядке и в течение какого времени проводить мероприятия, призванные сократить неравенство в оплате труда в государственном управлении.

В аннотации к законопроекту сказано, что исполнение принятых решений потребует в 2023 году 6,444 млн евро, в 2024 году — 6,852 млн евро.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил журналистам, что поправки необходимо принять, если "мы все хотим, чтобы государственное управление было компетентным и сильным".