Сейм поддержал ужесточение наказаний за угрозы и преследования
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Депутаты Сейма во втором чтении поддержали ужесточение наказаний за угрозы и преследования. Ранее соответствующие поправки и дополнения были предложены "Новым Единством" и Союзом "зеленых" и крестьян.

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Прежняя редакция закона предполагала лишь кратковременное лишение свободы, надзор Службы пробации, общественные работы или денежные штрафы. Теперь закон ужесточен, в первую очередь — в отношении агрессоров, которые состоят или состояли с жертвой в какой-либо связи: родственной, романтической или имущественной. За угрозы убийства, избиения и за преследования им теперь может грозить до трех лет. Такие дела также будут рассматриваться в приоритетном порядке.

В остальных случаях (при отсутствии между жертвой и агрессором близких отношений) за те же правонарушения максимальный тюремный срок будет составлять один год.

За злонамеренное невыполнение постановления о защите от насилия также может быть назначено максимальное наказание сроком на три года.

Инициаторы поправок отметили в аннотации к законопроекту, что изменения "направлены на обеспечение более эффективной защиты лиц, которым угрожают причинить серьезные телесные повреждения или убить, чья безопасность находится под угрозой из-за многократного или длительного отслеживания, наблюдения, высказывания угроз и нежелательного общения, а также лиц, которые имеют определенную защиту от насилия по решению суда".

По мнению законодателей, принятие поправок обеспечит более эффективное ведение уголовных процессов при расследовании подобных преступлений, а также применять к подозреваемым и обвиняемым лицам меру пресечения в виде задержания на срок до девяти месяцев, из которых в досудебном процессе лицо будет допущено к содержанию под стражей не более четырех месяцев.

Как сообщалось, большой резонанс в обществе вызвало убийство в Екабпилсе. 16 апреля на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал ее и угрожал. Женщина регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.

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